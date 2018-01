Das Mittel zur Behandlung von Schuppenflechte sowie häufig vorkommender Gelenkentzündungen soll in der Studie SURPASS direkt mit dem Biosimilar Adalimumab an Patienten mit ankylosierender Spondylitis, einer chronisch entzündlichen rheumatische Erkrankung getestet werden. Diese Studie sei gerade initiiert worden, teilt Novartis am Dienstag mit.

Bei dem Biosimilar Adalimumab handelt es sich laut Mitteilung um ein Produkt der Generika-Tochter Sandoz. Derzeit werde es von der europäischen Zulassungsbehörde EMA geprüft. Dabei ist eine Zulassung zur Behandlung zahlreicher immunologischer Krankheiten beantragt.

In einer zweiten Studie mit dem Namen EXCEED werde Cosentyx derzeit direkt mit dem Konkurrenzmittel Humira von AbbVie an Patienten mit Psoriasis-Arthritis (PsA) - auch Schuppenflechtenarthritis genannt - getestet.

(AWP)