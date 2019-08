Neuer Chief Medical Officer and Head of Global Product Development werde Levi Garraway, wie Roche am Montag mitteilt. Garraway arbeitete zuletzt beim US-Pharmakonzern Eli Lilly. Er trete seine Position bei Roche am 1. Oktober an und werde in Kalifornien stationiert sein. Horning hatte die Funktion seit Januar 2014 inne.

(Reuters)