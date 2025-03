US-Regierung sorgt mit Zöllen für Verunsicherung

Die Sorgen über neue Zölle gehen über die Pharmabranche hinaus: In den vergangenen Monaten haben auch Automobilhersteller wie General Motors und Mercedes , französische Cognac-Produzenten sowie italienische Parmesan- und Sekthersteller ihre Lieferungen in die USA beschleunigt. Trump hatte bereits vor seinem Amtsantritt im Januar Importzölle ins Spiel gebracht. Seitdem hat er wiederholt mit einem Zoll von 25 Prozent auf Arzneimittelimporte und Waren aus der EU gedroht. Am Mittwoch kündigte Trump Zölle von 25 Prozent auf alle nicht in den USA gefertigten Autos an, die ab dem 3. April gelten. Weitere Zölle will er am 2. April verhängen.