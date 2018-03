Dabei handle es sich um eine Produktionsstätte für Fertigprodukte wie Tabletten und Kapseln, heisst es in einer Medienmitteilung von Montag. Man übernehme auch alle Mitarbeitenden und Business-Verträge von Arena Pharmaceuticals GmbH in Zofingen. Über den Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Vorbehaltlich bestimmter üblicher Abschlussbedingungen werde die Transaktion um den 31. März 2018 vollzogen werden, kündigt Siegfried an. Siegfried werde die Produktionsstätte in Zofingen weiterführen und in die bestehende Organisation für Fertigprodukte eingliedern.

(AWP)