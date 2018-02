Das Ziel sei es, die finanziellen Verflechtungen zwischen der Investnet Holding, der KMU Capital und der Investnet AG aufzuheben, heisst es in einer Mitteilung von Raiffeisen vom Montag. Der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz tritt das Präsidium der Investnet-Gesellschaften ab.

Die Genossenschaftsbank Raiffeisen tritt seit 2011 als grösste Aktionärin der Investnet Holding auf und verfolgt seit rund zwei Jahren die Strategie, die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen und dagegen vermehrt auf Kooperationen zu setzen. Mit KMU Capital werde man sich künftig verstärkt auf die Finanzierung von KMU konzentrieren und vor diesem Hintergrund auch alle Aktien von KMU Capital übernehmen, heisst es.

Im Gegenzug würden die bisherigen Investnet-Minderheitsaktionäre 100% an der Beteiligungsgesellschaft Investnet AG übernehmen. Als Folge davon werden laut Mitteilung die Kapitalgeberfunktion und das Investment Advisory klar voneinander getrennt. Die Zusammenarbeit zwischen KMU Capital AG und Investnet AG regeln die Besitzer der Gesellschaften über einen Kooperationsvertrag.

Klare Aufgabenteilung

"Mit dieser Neuaufstellung schaffen wir eine klare Aufgabenteilung", wird der Raiffeisen-Vertreter im VR der Investnet Holding, Urs Gauch, in der Mitteilung zitiert. "Wir konzentrieren uns auf die Finanzierung von erfolgsversprechenden Wachstums- und Nachfolgefällen bei KMU mit Eigenkapital; Investnet auf das Management dieser Beteiligungen."

Im Zuge der Neuordnung werden auch die Verwaltungsräte der Investnet-Gesellschaften neu besetzt. Pierin Vincenz werde sich als amtierender VR-Präsident an den kommenden Generalversammlungen dieser Gesellschaften von Anfang April nicht mehr zur Wahl in die Gremien und ins Investment Committee stellen. Er werde sich im Rahmen des Investnet-Vereins auf sein unternehmerisches Engagement als privater Investor konzentrieren und die Beteiligungsgesellschaften auch unter Einsitz in Verwaltungs- und Aufsichtsräte bei ihrer Weiterentwicklung begleiten, heisst es dazu.

(AWP)