BlueBays 2 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) schwerer Financial Capital Bond Fonds und Pimcos 1,3 Milliarden Dollar umfassender Preferred and Capital Security Fonds verloren in der Woche bis Montag jeweils mehr als 8%, wie von Bloomberg zusammengestellten Daten zeigen. Sie waren damit die beiden weltweit am schlechtesten abschneidenden offenen Rentenfonds.