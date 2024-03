Die Entwicklungsprojekte in Crissier und Regensdorf kämen gut voran, schreibt Plazza. Dabei markiere 2024 den schrittweisen Übergang der ersten Etappe des Entwicklungsprojekts in Crissier in den Betrieb. Plazza geht deshalb von einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung aus, das in der Grössenordnung von 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr liegen dürfte.