Im Podcast "HZ Insights" sprechen Tim Höfinghoff und Michael Heim über Bier: Was sind die Trends am Biermarkt? Wir klären die Frage, was die besten Sorten sind, ob wir mehr oder weniger Bier konsumieren und sagen, wie man mit Bier-Aktien Geld verdienen kann.

Ausserdem: Warum ist alkoholfreies Bier so beliebt?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Das grosse Geschäft mit Bier".