Im Podcast "HZ Insights" spricht Tim Höfinghoff mit dem Chefökonom der Swiss Life, Marc Brütsch, über die wirtschaftliche Lage: Haben wir die Krise mittlerweile hinter uns gelassen - und stehen wir sogar vor einem Boom? Oder müssen wir mit weiteren Rückschlägen rechnen?

Ausserdem geht es um ein erstes Fazit in der Corona-Krise: Was läuft hierzulande gut in der Krisenbewältigung und was nicht?

Ebenso reden wir über die wachsenden Inflationssorgen und gehen der Frage nach, was vom Kryptoboom von Bitcoin und Co. zu halten ist, der massgeblich auch von Promis wie Tesla-Chef Elon Musk gefördert wird.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel: "Die Zeichen stehen auf Aufschwung".