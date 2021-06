Im Podcast "HZ Insights" sprechen Tim Höfinghoff und Handelszeitung-Redaktor David Torcasso über den chinesischen Online-Fashion-Anbieter Shein. Warum ist Shein so erfolgreich? Wer sind die Kundinnen und Kunden?

Und was heisst das für Konkurrenten wie Zalando, Zara und H&M? Ausserdem: Wie viel zählt Nachhaltigkeit in der Branche überhaupt, wenn Billiganbieter wie Shein so gefragt sind?

Dieser Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel: "Mode: Was steckt hinter dem Erfolg von Shein?".