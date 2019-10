Denn ihnen wird dann oft vorgeworfen, sie seien Umfaller, prinzipienlos oder sogar Lügner, weil sie plötzlich das Gegenteil behaupten von dem, was sie noch vor sechs Monaten gesagt haben. Und so halten sie oft stur an alten Positionen fest, obwohl sie in der Praxis längst eine andere Politik verfolgen. Das ist die wahre Geschichte der grossen Koalition und der “schwarzen Null” in Deutschland. Es ist an der Zeit, sie umzuschreiben.

Ökonomisch ergibt die rigide Politik des ausgeglichenen Haushalts ohnehin kaum Sinn. In wirtschaftlich guten Zeiten war sie fünf Jahre lang ein effektives Mittel zur Selbstdisziplinierung. Mit der wirtschaftlichen Eintrübung hat sie nun aber vollends ihr Berechtigung verloren.

Strikte Haushaltsdisziplin, die in guten Zeiten sinnvoll ist, wirkt in schwierigen Zeiten kontraproduktiv, weil sie das Wirtschaftswachstum weiter abschnürt. Dem Abschwung hinterher zu sparen ist nicht sinnvoll.

Prognose nach unten revidiert

Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag die Wachstumsprognose 2020 für Deutschland um einen halben Prozentpunkt auf 1,2 Prozent nach unten revidiert. Am Donnerstag folgte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und prognostizierte für 2020 ebenfalls ein deutlich niedrigeres Wachstum als in der Budgetplanung angenommen wurde. Tatsächlich ist die Wirtschaft seit zwei Quartalen im Rückwärtsgang.

Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dem Wähler zu erklären, dass sich die Lage verschlechtert und eine andere Haushaltpolitik verfolgt werden muss? Mit der wirtschaftlichen Eintrübung verringern sich auch die Steuereinnahmen, was den ausgeglichenen Haushalt schwer erreichbar werden lässt.

Und mit vereinbarten zusätzlichen Ausgaben von rund 9 Milliarden Euro für die Klimapolitik ist die Budgetplanung 2020 schon jetzt aus dem Tritt geraten. Es wäre also an der Zeit, auch öffentlich zu erklären, dass die Politik der schwarzen Null nicht mehr haltbar ist.

Mehr Schein als Sein

Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bislang nur einen zaghaften Versuch unternommen, die Haushaltspolitik ein Stück näher an die Realität zu rücken, als sie jüngst davor warnte, die schwarze Null wie ein Fetisch zu behandeln. Was das bedeutet, dazu schweigt sie.

Dabei ist der ausgeglichene Haushalt schon jetzt mehr Schein als Sein. Er ist keine Politik der Bundesregierung mehr sondern eine ferne Zielmarke, die kaum noch das politische Handeln steuert. Der Finanzierungsvorbehalt, für den in den Koalitionsverhandlungen noch der Rotstift an jeden zusätzlichen Ausgabewunsch gesetzt wurde, scheint vergessen.

Zusätzliche Ausgaben müssen jetzt nicht mehr grundsätzlich an anderer Stelle durch Sparmassnahmen ausgeglichen werden. Vielmehr wird jetzt wirtschaftlich und klimatechnisch begründet, warum Investitionen sinnvoll sind. Damit hat die schwarze Null als Mittel der Selbstdisziplinierung ausgedient und ist zu einer leeren Worthülse geworden. Das sollte dem Wähler dann vielleicht auch mal erklärt werden, wenn man nicht wegen Täuschung kritisiert werden will.

(Dieser Kommentar spiegelt nicht notwendigerweise die Meinung von Bloomberg LP oder deren Eigentümern wider. Die Verfasserin Birgit Jennen ist Reporterin bei Bloomberg News.)

(Bloomberg)