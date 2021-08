Die staatliche Devisenaufsichtsbehörde SAFE habe in einer Umfrage untersucht, wie Firmen in verschiedenen Sektoren ihr Fremdwährungsengagement handhaben und welche Absicherungsmethoden gegen Wechselkursschwankungen eingesetzt werden, sagte eine an der Erhebung beteiligte Person. Die Umfrage habe sich von den quartalsmässigen Routine-Befragungen der Banken zu ihren Handelsbüchern unterschieden, sagten zwei weitere Insider. Die Aufsichtsbehörde SAFE reagierte nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme.

Die Umfrage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Finanzmarktteilnehmer darauf gefasst machen, dass die chinesische Währung zum Dollar schwächeln könnte. Hintergrund sind die Vorbereitungen der US-Notenbank (Fed), ihre umfangreichen geldpolitischen Krisenhilfen zurückzufahren, die sie während der Pandemiezeit aufgelegt hat. An den Börsen könnte dies zur Folge haben, dass die US-Staatsanleiherenditen steigen und auch der Kurs der US-Währung.

(Reuters)