Für eine reibungslose Übergabe werde er weiterhin zur Verfügung stehen, wie der Pharmaauftragsfertiger am Montag mitteilte.



Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet, hiess es weiter. Bis dieser gefunden ist, übernehme Peter Wilden mit sofortiger Wirkung die Rolle eines exekutiven Verwaltungsratspräsidenten.



De Vré übernahm im April 2021 mit Abschluss des Börsengangs die CEO-Position bei Polypeptide. In dieser Zeit habe er eine wichtige Rolle bei der Transformation der Firma in eine Publikumsgesellschaft gespielt, heisst es weiter.



Im laufenden Geschäftsjahr hatte das Unternehmen bereits zwei Gewinnwarnungen herausgegeben. Zudem ist der Aktienkurs von fast 140 Franken Anfang 2022 auf aktuell weniger als 30 Franken eingebrochen.