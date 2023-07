Robuster Auftragsbestand

Den Auftragsbestand für das zweite Halbjahr bezeichnet die Gruppe als robust. Polypeptide treibe die bestehenden Partnerschaften in den Bereichen der metabolischen und seltenen Erkrankungen voran. Die Pipeline an Kundenprojekten habe sich per Ende Juni auf 226 aktive Projekte erhöht (Ende 2022: 220 Projekte.). Davon befänden sich 31 Projekte in Phase III der klinischen Entwicklung. Die Gruppe wolle deshalb auch die für 2023 vorgesehenen Kapitalinvestitionen beschleunigen.