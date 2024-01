Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von Portugals Notenbankchef Mario Centeno die Zinsen eher früher als später senken. Dabei sollten die Währungshüter in kleinen Schritten vorgehen, sagte das EZB-Ratsmitglied in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir können später und stärker oder früher und schrittweise reagieren», sagte er. «Ich befürworte vollkommen Szenarien des Gradualismus, denn wir müssen den Wirtschaftsakteuren Zeit geben, sich an unsere Entscheidungen anzupassen.» Am Finanzmarkt wird derzeit die Wahrscheinlichkeit für einen ersten Zinsschritt nach unten auf der Zinssitzung im April mit um die 80 Prozent taxiert. Für das geldpolitische Treffen im Juni gilt an der Börse eine Zinssenkung bereits als sichere Wette.