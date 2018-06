Der Bankrat zolle dem Entscheid "grossen Respekt", heisst es in der Mitteilung. Das AKB-Aufsichtsgremium betont, dass die persönliche Integrität und das Vertrauen in Pascal Koradi "zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt waren". Neuer AKB-Direktionspräsident wird nun Dieter Widmer. Der 51-jährige führt heute als Mitglied der AKB-Geschäftsleitung den Bereich Kundenlösungen.

"Ich möchte mit diesem Schritt die Reputation der Aargauischen Kantonalbank schützen", wird Koradi in der Medienmitteilung zitiert. Er denke dabei "in erster Linie an das Unternehmen, meine Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Kundinnen und Kunden". Er sei "sehr stolz", ein Teil zur Erfolgsgeschichte der AKB beigetragen zu haben.

Dagegen bedauert Koradi, dass er bis zum heutigen Zeitpunkt von den heute Verantwortlichen der Post nie angehört wurde. "Ich betone, dass ich weiterhin zu all meinen damaligen Entscheidungen als CFO des Konzerns Post stehe", so Koradi. Eine lückenlose Klärung der Vorkommnisse wäre ihm persönlich am Herzen gelegen.

Der Bankrat der AKB dankt Koradi in der Mitteilung für sein Engagement. Koradi habe in den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit in der AKB die "Weichen für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Bank gestellt", lobt er. In seiner Wirkungszeit habe sich die AKB sehr erfolgreich positioniert und ihren Fussabdruck in ihrem Marktgebiet weiter vergrössert.

(AWP)