Wegen der aktuellen allgemeinen Wirtschaftslage und in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Coronakrise habe das Aufsichtsgremium beschlossen, an der Generalversammlung vom kommenden Mittwoch (15. April) auf den Antrag für die Dividendenausschüttung zu verzichten, hiess es in einer Mikron-Mitteilung vom Donnerstagabend.

Mikron leidet unter der anhaltenden Flaute in der Automobilindustrie und nun auch unter der Coronakrise. Der Reingewinn ging im vergangenen Jahr unter anderem wegen Steuereffekten deutlich zurück. Dennoch sollte es bei der Bekanntgabe der Ergebnisse 2019 Mitte März noch eine Dividende von 6 Rappen nach 20 Rappen im Vorjahr geben. Die Kürzung wurde schon zu diesem Zeitpunkt mit der aktuellen Wirtschaftslage begründet.

(AWP)