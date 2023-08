Die Nachfrage nach Wohneigentum sei "merklich rückläufig" und das Angebot flüssiger geworden, schreiben die Ökonomen von Raiffeisen Schweiz in der am Donnerstag veröffentlichten Studie "Immobilien Schweiz - 3Q 2023". Und trotzdem lasse die Beruhigung der Preisdynamik am Schweizer Eigenheimmarkt weiter auf sich warten.