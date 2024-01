Die Verbraucherpreise fielen vor der Jahreswende den dritten Monat in Folge - und zwar um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Im November war der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat mit 0,5 Prozent noch stärker ausgefallen. Auch wenn sich die Exporteure nach einem rabenschwarzen Jahr im Dezember mit einem Plus von 2,3 Prozent zurückmeldeten, ist das Konjunkturbild eingetrübt. Experten erwarten, dass der Export die Inlandsnachfrage kaum befeuern kann.