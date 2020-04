Darauf hätten sich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Gespräch verständigt, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies diese Darstellung jedoch umgehend zurück. Bisher sei kein Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen geplant, sagte Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax.

Trump schrieb, er habe mit seinem Freund, dem saudischen Kronprinzen gesprochen. Demnach solle die Ölproduktion um 10 oder sogar möglicherweise 15 Millionen Barrel gesenkt werden. Das werde für die Öl- und Gasindustrie "grossartig" sein, erklärte Trump. Er gab jedoch keinen Zeitraum dafür an.

Der Ölpreis war zuletzt wegen eines Preiskriegs zwischen Russland und Saudi-Arabien sowie wegen der niedrigeren Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie drastisch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni etwa kostete am Donnerstagmorgen nur knapp 27 US-Dollar. Bei solch niedrigen Preisen können viele Produzenten in den USA nicht mehr gewinnbringend produzieren. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltgrössten Ölproduzenten entwickelt.

(AWP)