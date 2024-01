Zwar ist die Nachfrage nach Mietwohnungen leicht zurückgegangen, sie bleibt jedoch insbesondere in den acht grössten deutschen Städten auf einem hohen Niveau. «Neue Preisrekorde zeigen, wie angespannt der Mietmarkt in den Metropolen weiterhin ist», sagte die Geschäftsführerin von ImmoScout24, Gesa Crockford. Das betreffe besonders den Neubau. «In München zahlt man durchschnittlich 24 Euro pro Quadratmeter», sagte Crockford dazu. «In Berlin sind Neubauwohnungen 20 Prozent teurer als noch vor einem Jahr.» Hier liegt der Quadratmeterpreis mittlerweile bei 19,45 Euro. Die Hauptstadt bleibe der angespannteste Mietmarkt Deutschlands. Auch in Stuttgart (+14,6 Prozent), Köln (+14,1 Prozent) und München (+12,8 Prozent) stiegen die Angebotspreise prozentual zweistellig. Auf der Suche nach einer neuen Wohnung schauten sich die Menschen zunehmend ausserhalb der Metropolen um. «Dort finden sie ein grösseres Angebot und günstigere Mieten», sagte Crockford.