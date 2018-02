"Wir bedauern, dass unsere Kunden in einigen Geschäften in Europa derzeit keinen Zugang zu Nestle-Produkten haben", erklärte ein Firmensprecher am Mittwoch. "Wir setzen die Verhandlungen in bester Absicht fort, um bald eine einvernehmliche Lösung für diese sehr bedauerliche Situation zu finden."

Einen Bestellungsstopp für mehr als 150 Nestle-Produkte hat unter andrem die Schweizer Einzelhandelskette Coop bestätigt. Vergangene Woche hatte die "Lebensmittel Zeitung" geschrieben, dass die deutsche Kette Edeka zusammen mit den Partnern der europäischen Händlerallianz Agecore bessere Einkaufskonditionen bei dem Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee durchboxen will.

(Reuters)