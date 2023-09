Diese neue Niederlassung füge sich in die Strategie der Gruppe ein, die Aktivitäten in den europäischen Kernmärkten auszubauen und konzentriere sich auf Kunden mit Wohnsitz in Frankreich, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Leitung der neuen Filiale übernimmt Stéphane Pardini. Er berichtet direkt an Jules Moor, CEO der Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg).