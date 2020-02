Laut den ungeprüften Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Betriebsertrag um 2,4 Prozent auf 2,63 Milliarden Franken und der Konzerngewinn fiel mit 539 Millionen um 9,5 Prozent tiefer aus, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. Den Ergebnisrückgang führt die Bank auf die fortlaufende Investitionen in Personal und Infrastruktur zurück. Die Zahl der Angestellten der Pictet-Gruppe sei 2019 um netto 374 Mitarbeitende auf derzeit über 4'500 gestiegen.

Die verwalteten oder verwahrten Vermögen betrugen per 31. Dezember 576 Milliarden, was einem Plus von 80 Milliarden oder 16 Prozent gegenüber dem Stand von Ende 2018 entspricht. Netto flossen der Bank bei Asset Management, Wealth Management und Asset Services den Angaben zufolge Neugelder in der Höhe von 25 Milliarden zu. Der komplette Jahresbericht soll Ende April veröffentlicht werden.

Ausstieg bei Produzenten fossiler Brennstoffe

Die Privatbank will zudem ein Zeichen für eine kohlendioxid-freie Wirtschaft setzen. Bis Ende 2020 soll der Bilanzanteil von Produzenten fossiler Brennstoffe auf null sinken, wie es weiter heisst. Die betroffenen Vermögenswerte hätten per Ende 2019 noch 250 Millionen Franken betragen.

"Wir glauben, dass Unternehmen im privaten Sektor unabhängig von öffentlichen Massnahmen für eine CO2-neutrale Wirtschaft ihr Möglichstes tun sollten, um diesem Ziel näher zu kommen", wird der geschäftsführende Senior-Teilhaber Renaud de Planta in der Mitteilung zitiert. "Da wir über unsere Bilanz selbst bestimmen, ist das ein Vorhaben, das wir jetzt umsetzen können."

(AWP)