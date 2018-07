Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 190'000 gerechnet. Allerdings wurde der Stellenzuwachs für Mai von ADP nach oben revidiert: Es waren 189'000 statt der zunächst genannten Zahl von 178'000.

Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der neben den Jobs in der Privatwirtschaft auch staatliche Stellen erfasst. Fachleute rechnen damit, dass ausserhalb der Landwirtschaft 195'000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Erwerbslosenquote dürfte bei 3,8 Prozent verharren. Dieses Niveau entspricht praktisch Vollbeschäftigung, womit die US-Notenbank (Fed) ihr erklärtes Ziel erreicht hat. Die Währungshüter hatten Mitte Juni den Leitzins auf die Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent erhöht. Die Fed signalisierte für das zweite Halbjahr zwei weitere Zinsschritte.

Im Gegenzug zu den weniger geschaffenen Jobs steigt die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Sie legten in der vergangenen Woche um 3000 auf 231'000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf 225'000 neue Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 2250 auf 224'500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

