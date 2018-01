Der Vermögensverwalter erhielt in der Berichtsperiode von seinen Kunden Zahlungszusagen in Höhe von 13,3 Mrd EUR, nach 9,2 Mrd im Vorjahr, wie das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Die dem Unternehmen zugeflossenen Neugelder sind im vierten Quartal kräftig gestiegen und haben sowohl die unternehmenseigene Prognose als auch die Schätzungen der Analysten übertroffen. Und für das Gesamtjahr 2018 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Entsprechend fallen auch die ersten Kommentare wohlwollend aus. Sowohl bei der Kundennachfrage als auch bei den verwalteten Vermögen seien die Erwartungen übertroffen worden, so der Tenor.

Bis um 09.30 Uhr ziehen Partners Group um 0,3% auf 693 CHF an. Gehandelt sind bis anhin knapp 14'000 Aktien und damit rund ein Drittel eines üblichen Handelsvolumens. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,02% höher.

Die Kundennachfrage habe sowohl die bankeigenen Schätzungen als auch die Konsenserwartungen einmal mehr deutlich übertroffen, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea. Auch die firmeneigenen Zielvorgaben für das neue Jahr würden selbst den optimistischsten Erwartungen gerecht. Das Institut geht davon aus, dass die Konsensschätzungen für 2018 um 2 bis 3% angehoben werden und nimmt das auf 705 CHF lautende Kursziel in positive Revision, bei einem unveränderten Rating "Buy".

Morgan Stanley erwartet auf Stufe EBITDA sogar zwischen 5 und 10% steigende Konsenserwartungen. Das Geschäftsmomentum bleibe im Hinblick auf 2018 hoch und die Kundennachfrage gut, so die Einschätzung der amerikanischen Investmentbank.

Laut einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank gehen die Produkte der Partners Group "weg die sprichwörtlich warmen Semmeln". Die Zahlen würden zeigen, dass dem Vermögensverwalter die Investmentprogramme "fast schon aus den Händen gerissen werden". Allerdings sei die Kundennachfrage angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen und den rekordhohen Aktienmärkten keine Überraschung. Eine solche sei vielmehr der Umstand, dass sich das Unternehmen zutraue, mehr im Markt unterzubringen als ursprünglich angekündigt.

Zu welchen Renditen dies gelinge, werde sich aber erst in rund acht Jahren zeigen, so die ZKB. Für Aktionäre bedeute dies jedoch, dass mit kontinuierlich steigenden Erträgen zu rechnen sei, welche zudem über etwa zehn Jahre fest eingeplant werden könnten. Aufgrund dieser "rosigen Aussichten" sei davon auszugehen, dass die Aktie weiterhin besser laufen werde als der breite Schweizer Gesamtmarkt. Die ZKB hält denn auch an der Einschätzung "Übergewichten" fest.

Die Bank Vontobel verweist darauf, dass das unerwartet hohe verwaltete Vermögen zu höheren Managementgebühren führen werde, für 2017 und darüber hinaus. Ausserdem dürfte die Stärkung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken im zweiten Semester die EBITDA-Marge positiv beeinflusst haben. Auch Vontobel bestätigt die Empfehlung "Buy".

(AWP)