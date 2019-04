Das Büro in Toronto sei die vierte Niederlassung in Nordamerika, womit Partners Group nun weltweit an insgesamt 20 Standorten vertreten sei, teilte das Zuger Unternehmen am Dienstag mit. Kanada sei ein dynamischer Markt mit einigen der erfahrensten institutionellen Investoren der Welt.

Büroleiter wird Brad Ballard. Als ehemaliger Director bei BlackRock bringe er 15 Jahre Erfahrung in der Industrie mit, hiess es.

Partners Group ist in Nordamerika den Angaben zufolge seit 2000 tätig. Mehr als 250 Mitarbeiter seien heute in New York, Houston und im nordamerikanischen Hauptsitz in Denver beschäftigt. 18 Prozent der gesamten Kapitalzusagen von Kunden stammten 2018 aus Nordamerika, und fast die Hälfte der investierten Kundengelder floss in die Region.

Als Beispiel nannte Partners Group in der Mitteilung eine Beteiligung am Passagierterminal des Billy Bishop Toronto City Airports (BBTCA), die im Februar 2019 verkauft wurde. 2015 war sie gemeinsam mit Partnern erworben worden. Der Wert des Terminals sei innerhalb von vier Jahren "erheblich" gesteigert worden.

(AWP)