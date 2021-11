Der Deal bewertet das US-Unternehmen, das auch eine Vielzahl elektrischer Bauteile produziert, mit 2,2 Milliarden Dollar einschliesslich Schulden.

Der Verkauf des Unternehmens wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen, wobei das Management und Permira eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten werden, wie Bloomberg News unter Bezugnahme auf Dokumente berichtete. Partners Group hat den Kauf inzwischen bestätigt.

Für Partners Group ist der Kauf eine Ergänzung zu der kürzlich erfolgten Übernahme von Reedy Industries, ebenfalls ein Anbieter von Ausrüstungen für gewerbliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

“Zu den wichtigsten Initiativen zur Wertschöpfung gehören die Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte, die Expansion durch Fusionen und Übernahmen sowie die Stärkung der internen Fertigungskapazitäten”, so Partners Group Managing Director Andrew Oliver in einer Mitteilung.

Das 1971 gegründete Unternehmen DiversiTech mit Sitz in der Region Atlanta bedient heute mehr als 6000 Kunden an 20 Standorten in den USA, Kanada und Großbritannien. Permira hat seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2017 mehr als 70 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Produktion, des Vertriebs und der Technologie investiert, wie es in einer Erklärung des Unternehmens heißt.

DiversiTech hat mindestens acht Akquisitionen getätigt, um sein Markenportfolio zu erweitern, und hat seine Produktpalette unter der Eigentümerschaft von Permira fast verdoppelt.

(Bloomberg)