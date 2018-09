Die dritte Auflage des Sekundärmarktprogramms für Immobilieninvestitionen im Privatmarkt habe damit ihr Ziel erreicht, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Die Kapitalzusagen stammten aus ganz Europa, Lateinamerika und Asien. Der Anlagebestand des Immobilienprogramms habe Anfang August fünfzehn Investitionen umfasst, hiess es. So etwa ein Portfolio aus sechs Büro- und Mehrfamilienhäusern in den USA sowie ein Immobilienportfolio mit sieben Objekten in Schweden und Finnland.

(AWP)