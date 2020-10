Privatkunden der Schweizer Grossbank erhalten demnächst Zugang zu Partners-Group-Anlageprodukten, die eigentlich für Grossanleger wie Staatsfonds reserviert sind, wie die beiden Gesellschaften am Freitag mitteilten.

Statt für mindestens 100 Millionen Dollar könnten die UBS-Kunden voraussichtlich bereits ab 100'000 Euro in ein Vehikel mit nicht börsengelisteten Firmen aus dem Partners-Group-Portfolio investieren, erklärte UBS-Manager Jake Elmhirst. Ein breiter angelegter Fonds, der auch Firmenkredite enthalte, sei bereits ab 20'000 Euro offen.

Bei den Kunden bestehe eine grosse Nachfrage nach solchen Produkten, sagte Elmhirst. In einem Umfeld mit Negativzinsen müssten die Kunden neue Wege finden, um Renditen zu erzielen. Sogenannte Privatmarktanlagen, die nicht an der Börse notiert sind, könnten dies leisten. "Historisch gesehen ist dies eine der Anlageklassen mit den höchsten Renditen." Experten zufolge dürften solche Produkte in Zukunft jährlich einen prozentual tiefen zweistelligen Ertrag abwerfen.

Mehrere hundert Millionen Dollar

Partners Group-Mitgründer Urs Wietlisbach sagte, der Fonds dürfte kommende Woche verfügbar sein, das zweite Anlagegefäss in der ersten Jahreshälfte 2021. Elmhirst zufolge könnte der Fonds auf ein Volumen von mehreren hundert Millionen Dollar kommen, das zweite Vehikel vorerst auf gut eine Milliarde Dollar und mittelfristig auf gegen drei Milliarden.

Die Partners Group verwaltet insgesamt gut 96 Milliarden Dollar. Weil die seit kurzem im SMI vertretene Firma stark wächst und relativ stabile Gewinne abwirft, ist sie an der Börse inzwischen mehr wert als etwa die um ein Vielfaches grössere Credit Suisse.

(Reuters/cash)