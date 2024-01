Sorgen um die Ernte in Westafrika hätten die Kakaopreise auf ein Mehrjahreshoch getrieben, schreibt Analyst Jon Cox. Dies dürfte wahrscheinlich zu einem noch nie dagewesenen dritten Versorgungsengpass in Folge führen. Die Schokoladenhersteller und alle Unternehmen, die Kakaoprodukte verwenden, hätten oft zweistellige Preiserhöhungen durchgesetzt, was zu einem starken organischen Umsatzwachstum, aber einem Rückgang des Volumens geführt habe. Zusammen mit dem heftigen Gegenwind durch die Währung sehe er schwierige 12 Monate für das Unternehmen voraus.