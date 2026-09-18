Die Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau stagnierte auf dem Vormonatsniveau, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten allerdings mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.
Im Vormonat Juli hatte es einen Anstieg von 0,2 Prozent gegeben. Der Ausstoss der Industrie allein ging im August um 0,3 Prozent zurück. Experten hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli.
Auf den Industriesektor entfallen in den USA rund zehn Prozent der Wirtschaftsleistung. Die US-Notenbank hat der Wirtschaft zuletzt ein solides Wachstum bescheinigt. Das Produktivitätswachstum sei stark und die Investitionen seien stabil.
(Reuters)