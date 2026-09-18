Die Fertigung von Industrie, Versorgern ⁠und Bergbau stagnierte auf dem Vormonatsniveau, wie ‌die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am ‌Freitag mitteilte. ​Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten allerdings mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.

Im Vormonat Juli ‌hatte es einen Anstieg von 0,2 Prozent gegeben. Der Ausstoss der Industrie ​allein ging im August um ​0,3 Prozent zurück. ​Experten hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet, ‌nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli.

Auf den ​Industriesektor ​entfallen in den ⁠USA rund zehn Prozent ​der Wirtschaftsleistung. Die ⁠US-Notenbank hat der Wirtschaft zuletzt ‌ein solides Wachstum bescheinigt. Das Produktivitätswachstum sei stark und die Investitionen ‌seien stabil.

(Reuters)