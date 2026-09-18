Im Vormonat Juli ‌hatte es einen Anstieg von 0,2 Prozent gegeben. Der Ausstoss der Industrie ​allein ging im August um ​0,3 Prozent zurück. ​Experten hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet, ‌nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juli.