Das Epizentrum des Krankheitsausbruchs, Wuhan, ist neben Shanghai, Guangzhou und Chanchun eines der wichtigsten Zentren der chinesischen Autoindustrie. Auch viele ausländische Hersteller fertigen hier gemeinsam mit Partnern sowohl Autos als auch Komponenten.

Im ganzen Land haben Auto-Zulieferer in dieser Woche die Produktion eingestellt. In der Provinz Hubei, deren Hauptstadt Wuhan ist, bleiben die Fabriken bis zum 13. Februar geschlossen, womöglich auch länger. Durch Corona gefährdet ist allerdings nicht nur die Automobilprodukton auf dem größten Automarkt der Welt. Am Dienstag stoppte mit der Hyundai auch erstmals ein globaler Autohersteller die Produktion außerhalb Chinas - wegen Komponentenmangels.

In der Provinz Hubei unterhalten laut dem Analysehaus China Automotive Technology & Research Center Hunderte von Zulieferern Fabriken, so auch mehr als die Hälfte der 20 weltweit größten Teilehersteller, darunter Bosch, Valeo und ZF Friedrichshafen. Werksschließungen im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs könnten die Fahrzeugproduktion laut einer Schätzung von IHS Markit um mehr als 1,7 Millionen Autos verringern.

Wiederaufnahme der Produktion in Reichweite

"Die Autohersteller werden mit schwerwiegenden Problemen bei der Teileversorgung konfrontiert sein, das war bei der SARS-Epidemie nicht der Fall", sagte Cui Dongshu, Generalsekretär der chinesischen Pkw-Vereinigung. "Wuhan ist unter Chinas Automobilindustrie-Zentren der wettbewerbsfähigste Standort. Daher stellen viele Zulieferer dort Komponenten her und beliefern ihre Kunden auf der ganzen Welt."

Die meisten Bosch-Standorte bereiten sich unterdessen auf die Wiederaufnahme der Produktion in den nächsten Tagen vor, wie das Unternehmen in einer E-Mail mitteilte. General Motors, Volkswagen und Toyota gehören zu den Unternehmen, die mindestens bis zum 9. Februar ihre Werke in China geschlossen haben.

(Bloomberg)