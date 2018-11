Das hiess es in einer Reuters am Dienstag vorliegenden internen Mitteilung von CEO David Jacob an die Belegschaft. Aktien- und Anleihe-Anlage-Teams in London, Zürich und New York sollen demnach gestrafft werden. Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert worden. Branchenkreisen zufolge dürften von den insgesamt 188 Jobs in dem Bereich rund 20 wegfallen. Insgesamt beschäftigt GAM rund 900 Mitarbeiter. Ein Firmen-Sprecher wollte sich zum Abbau nicht äussern.

Dem Memo zufolge will GAM mit dem Umbau der Profitabilität auf die Sprünge helfen. In einem ersten Schritt will sich GAM im festverzinslichen Geschäft auf vier Bereiche konzentrieren. Dabei handele es sich um Schwellenländer-Anleihen, globale Unternehmenskredite, forderungsbesicherte Wertpapiere und globale Anleihen. Das europäische Aktien-Geschäft wolle GAM in einem Team zusammenfassen. GAM prüfe weitere Massnahmen, die für Ertragswachstum und eine Reduktion der Komplexität sorgen sollen.

Fondsmanager suspendiert

Auslöser der Krise bei GAM war die Suspendierung eines wichtigen Fondsmanagers Ende Juli. Das Unternehmen wirft ihm Verstösse gegen interne Richtlinien vor, die etwa die Annahme von Geschenken und Einladungen regeln. Nach dem Vorfall liquidierte die Gesellschaft die von dem Mann verwalteten Fonds. Aber auch aus anderen Anlagevehikeln zogen die Anleger Geld ab, so dass die verwalteten Vermögen im dritten Quartal 2018 um rund elf Prozent auf 146 Milliarden Franken einbrachen. Anfang November wechselte GAM dann den Chef aus.

Gehen die verwalteten Vermögen zurück, sinken auch die Gebühreneinnahmen. Der drohende Gewinneinbruch spiegelt sich im Aktienkurs von GAM, der im laufenden Jahr fast zwei Drittel an Wert verloren hat. Am Dienstag rückten die Titel allerdings 2,4 Prozent vor. Stützend wirkte sich Händlern zufolge aus, dass der US-Investor Mario Gabelli eine Beteiligung von 3,02 Prozent an GAM aufgebaut hat.

(Reuters)