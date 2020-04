Die Ausfuhren dürften um 15 Prozent einbrechen, sagte der Aussenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, am Donnerstag in Berlin. Zuletzt hatte der DIHK für 2020 noch eine Stagnation vorausgesagt, nachdem es 2019 ein Plus von 0,9 Prozent gab. Treier sagte, die Prognose sei noch relativ optimistisch, es könne auch schlechter kommen. Nach der weltweiten Finanzkrise waren die deutschen Exporte 2009 um 18 Prozent abgestürzt.

"Deutschland ist jetzt besonders betroffen", erläuterte Treier und verwies auf die hohe Abhängigkeiten vom weltweiten Handel. In der Automobil- und Elektrobranche seien die Lieferketten zudem besonders komplex, was momentan Probleme verursache. Die meisten Firmen rechneten erst im dritten Quartal wieder mit einer langsamen Normalisierung.

Der DIHK hat zuletzt mehr als 4000 deutsche Unternehmen im Ausland befragt. 80 Prozent der Firmen rechnen mit mehr oder weniger starken Umsatzrückgängen. 15 Prozent befürchten sogar, dass sich die Erlöse mehr als halbieren. "Die Zahlen sind erschreckend." Die Perspektiven für Dienstleister und Händler seien dabei düsterer als für die Industrie. In Europa und den USA wird die wirtschaftliche Lage schlechter eingeschätzt als in China. "Womöglich gehen die Unternehmen hier davon aus, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie bereits hinter ihnen liegt." Wenig Zuversicht gebe es auch in Kanada, Mexiko und Brasilien.

Zuletzt hatten noch internationale Handelsstreitigkeiten, zu hohe bürokratische Hürden und der Fachkräftemangel vielen Unternehmen Sorgen bereitet. Das hat sich durch die Pandemie ein Stück weit verschoben. Als grösstes Risiko in den kommenden zwölf Monaten wird nun die fehlende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen genannt. Auch die Finanzierung ist jetzt entscheidend. Jedes dritte deutsche Unternehmen im Ausland fürchtet Liquiditätsengpässe wegen der Corona-Krise.

«Investitionen stürzen regelrecht ab»

Die Probleme der Unternehmen werden Treier zufolge auch nicht schnell verschwinden, wenn sich die gesundheitliche Lage bessert. "Die Investitionen stürzen regelrecht ab." 45 Prozent der Firmen klagen zudem über Schwierigkeiten in der Logistik und ihren Lieferketten. In der Industrie sind es sogar über 60 Prozent. In Asien, Russland und der Türkei ist die schwierige Lage besonders ausgeprägt.

Treier lobte die Bundesregierung für ihre Rettungspakete, warnte aber davor, dass es am Ende deutlich mehr Protektionismus geben könnte. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, nach der Krise müssten die Liefer- und Wertschöpfungsketten noch einmal analysiert werden. Die EU wolle aber für offene Märkte eintreten. "Die Antwort auf diese Krise kann nur mehr internationale Kooperation sein und nicht weniger", so der CDU-Politiker. Die EU-Handelsminister hätten gerade kurzfristig wirkende Massnahmen erörtert, wie die Senkung oder Aussetzung von Zöllen für Corona-relevante Güter.

(Reuters)