Robert Kaplan, Chef der Federal Reserve in Dallas, sagteauf der Veranstaltung von Bloomberg, dass ein Wiederaufflackern von Covid-19 in den nächsten zwei Quartalen die Erholung der US-Wirtschaft gefährde. "Am Horizont sieht die Zukunft rosig aus, und wir werden nächstes Jahr ein starkes Jahr haben, aber wir müssen die nächsten paar Quartale überstehen", sagte er.

Der CEO von Swiss Re, Christian Mumenthaler, sieht in der Coronavirus-Pandemie kein Schwarzes-Schwan-Ereignis. Er schätzt den durch Covid-19 verlorenen Output auf 12 Billionen Dollar.

Covid ist kein schwarzer Schwan, aber teuer

"Alle 30 oder 40 Jahre haben wir diese Art von Pandemien, und leider haben wir, da es sich um Viren handelt, immer noch keine wirksame Möglichkeit, sie zu bekämpfen", sagte er. Überraschend war weniger, dass es zu einer Pandemie kam, sondern vielmehr die Reaktion der Gesellschaft und die strengen Lockdowns.

"Pandemie ist ein Risiko, das nicht diversifiziert und nicht versichert werden kann", sagte Mumenthaler. "Die Versicherungsbranche weiß das." Mumenthaler von der Swiss Re schneidet direkt das Thema Klimawandel und Katastrophen an, und wie Versicherer und Rückversicherer ihre Modelle entsprechend anpassen.

"Brände haben aufgrund des Klimawandels zugenommen - die Auswirkungen können gemessen werden", sagte er. Umgekehrt gibt es keine Hinweise darauf, dass der Klimawandel Hurrikans verursacht, aber die Schäden infolge dieser Stürme sind teurer, da Menschen in gefährdeten Gebieten teure Häuser bauen.

Konsolidierung muss stattfinden

Thomas Gottstein, der im Februar CEO der Credit Suisse wurde, sagte, er habe das Ruder in einem schwierigen Jahr übernommen. Er berichtete, er sei überrascht gewesen, wie gut Home-Office-Programme funktionierten.

Einer der schwierigsten Momente war der Beginn des zweiten Quartals, als die Bank noch unsicher war, wie hoch die Risikovorsorge für potenzielle Kreditverluste ausfallen sollte, und von ihren Kunden eine große Nachfrage nach Liquidität bestand. Einige Monate nach Beginn der Pandemie ist die Bewältigung der Krise "etwas vorhersehbarer, aber immer noch spannungsgeladen".

Gottstein sprach über die Zukunft des europäischen Bankensektors. "Eine Konsolidierung ist erforderlich und wird stattfinden", sagte er und fügte hinzu, dass Fusionen eher inländischer als grenzüberschreitender Natur sein werden.

Er sagte, die Bank habe eine gute Plattform, um organisch zu wachsen, werde aber immer offen bleiben, sich Möglichkeiten anzusehen, insbesondere im Private Banking.

Gottstein sagte, Negativzinsen würden die Banken in Europa weiterhin unter Konsolidierungsdruck setzen, da das Zinsergebnis 50 Prozent bis 60 Prozent der Erträge ausmacht.

Covid verstärkt digitalen Wandel

Die Folgen der Pandemie haben bewirkt, dass die Kunden der Credit Suisse digitaler werden und auf ihrer Suche nach Rendite mehr Privatmarkt-Produkte fordern, sagte Gottstein. Die Kunden sind auch an mehr ESG-Produkten interessiert, insbesondere in Europa.

"Sobald die Covid-19-Krise hinter uns liegt, besteht die Möglichkeit, dass viele Privatbanken-Kunden umfassende Lösungen rund um ESG wünschen", sagte er. "Europäische Privatbanken-Kunden fühlen sich in privaten Märkten und bei ESG unterversorgt."

In Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Wealth Management sieht Gottstein die Credit Suisse gut positioniert mit ihrem Fokus auf ultrareiche Privatpersonen und Unternehmer. Die Schweizer Basis der Bank ist ebenfalls sehr hilfreich, da sie mehr denn je als sicherer Hafen angesehen wird, wie der jüngste Anstieg des Schweizer Frankens zeige, sagte Gottstein.

Asiens Wachstumsmodus

Gottstein verwies darauf, dass sich Asien nach Covid im Wachstumsmodus befindet, während die Aussichten in Europa defensiv sind. "China ist absolut wichtig für unsere globalen Pläne", sagte er. Die Bank strebt nach Wertpapierlizenzen, stellt Kundenberater ein und hofft, Investmentbanking-Geschäft von ihren Privatkunden zu erhalten - häufig von Unternehmern, die die öffentlichen Märkte anzapfen möchten.

"In den nächsten drei bis vier Jahren sind viele Investitionen erforderlich", aber die starke Marke der Bank in China ist hilfreich. Die Herausforderung im Privatbankengeschäft besteht darin, "talentierte Mitarbeiter zu finden. Es gibt einen großen Wettbewerb um Talente".

Die Bank hält einen Anteil von 51 Prozent an ihrem lokalen Wertpapier-Venture und hofft, diesen auf 100 Prozent zu erhöhen. Zudem ist sie bei Aktien- und Anleiheemissionen für chinesische Unternehmen "sehr aktiv".

Marktbasierte Erholung

In Bezug auf die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie forderte Gottstein die Regierungen auf, beiseite zu treten und das Finanzsystem seine Arbeit machen zu lassen und Teil der Lösung zu sein.

"Bestimmte Bereiche, wie Fluggesellschaften und Flughäfen, benötigen staatliche Unterstützung", sagte er. "Der Rest sollte den Märkten überlassen werden, es sollte von den Banken bewerkstelligt werden."

(Bloomberg/cash)