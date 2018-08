Staatsfonds sind in diesem Jahrzehnt in die USA geströmt und haben sich die besten Immobilien und Beteiligungen an angesagten High-Tech-Unternehmen geschnappt. Jüngst war es eine Beteiligung an Tesla durch den saudi-arabischen Public Investment Fund.

Die Transaktionen waren wahrscheinlich lohnend: Das US-Wirtschaftswachstum erreichte im letzten Quartal ein Vier-Jahres-Hoch, die Arbeitslosigkeit liegt unter vier Prozent, der S&P 500 Index ist in den letzten fünf Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen und hat fast einen Rekordwert erreicht.

"Investoren wie Staatsfonds und staatliche Pensionsfonds haben sich in den letzten Jahren auf die USA konzentriert, und einige Indikatoren scheinen immer noch konstruktiv zu sein", sagt Woody Boueiz, globaler Leiter Sovereign Wealth Fonds der Bank of America, in einem Interview mit Bloomberg. "Es ist unklar, was der Auslöser sein wird, aber an einem gewissen Punkt erwarte ich, dass die Gewichtung hin zu den USA, und insbesondere bestimmten Sektoren dort, eine Rotation erfährt."

Hohe Bewertungen

In den USA, wo der Wohnungsbau vor der breitesten Abschwächung seit Jahren steht, gibt es Anzeichen, dass Gipfel erreicht sind. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Börsenbarometer S&P 500 auf Kurs, das dritte Jahr in Folge die Marke von 20 zu übertreffen - die längste Phase seit der Jahrtausendwende.

"Die Bewertungen sind ziemlich hoch, was es schwieriger macht, Geld noch arbeiten zu lassen", sagt Boueiz, der auch Co-Chef Unternehmensfinanzierung und Investmentbanking für den Nahen Osten und Nordafrika ist. "Ich wäre nicht überrascht, wenn ich eine taktische Rotation in Richtung Schwellenländer und Asien sehen würde.

Staatsfonds und staatliche Pensionsfonds werden nach wie vor von ertragbringenden Vermögenswerten wie Infrastruktur, Immobilien, Strom- und Datenzentren angezogen, doch dieser Bereich wird immer überfüllter, insbesondere in den Industrieländern. "

Volle Öl-Kassen

Das Vermögen der Staatsfonds hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, von 3,1 Billionen Dollar im Jahr 2008 auf 7,45 Billionen Dollar, wie der Branchenbeobachter Preqin angibt. Der Pool ist global, aber fast ein Drittel kommt aus der ölreichen Region am Persischen Golf. Die Investments umfassen alle Anlageklassen, von Aktien und Anleihen über Immobilien und Private Equity bis hin zu direkten Akquisitionen.

Solche staatlichen Investoren haben in der Vergangenheit nur gelegentlich Firmen gekauft, meist zusammen mit Co-Investoren. Dies ändert sich, da die Fonds die Fähigkeit entwickeln, Deals eigenständig auszuführen, sagt Boueiz. Und das zwinge auch die Banken, die sie betreuen, Transaktionen anzupreisen, die sie in der Vergangenheit für Private-Equity-Firmen reserviert hätten.

Ein Beispiel ist der 2,1 Milliarden Dollar schwere Buyout, in dem die französische Schneider Electric im Mai die Elektro- und Automatisierungssparte von Larsen & Toubro, Indiens grösstem Ingenieur- und Bauunternehmen, erwarb. Auch die staatliche Investmentgesellschaft Temasek Holdings aus Singapur beteiligte sich mit 35 Prozent an der Sparte.

Seit Staatsfonds und öffentliche Pensionsfonds "selbstbewusster werden und ihre Teams international aufstellen, sehen wir, dass sie mehr direkte Transaktionen durchführen", sagt Boueiz. "Sie agieren zunehmend als Liquiditätsquelle bei grossen Unternehmenstransaktionen, sei es auf der Fremd- oder Eigenkapitalseite. Sie sind langfristige Investoren mit weniger Einschränkungen als andere Teilhaber, und das kommt ihnen zugute. "

(Bloomberg/cash)