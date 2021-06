Weltweit boomten im zweiten Jahresviertel die Börsengänge: Insgesamt vollzogen zwischen April und Juni 589 Unternehmen einen Börsengang - dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen kletterte um 152 Prozent auf 106 Milliarden US-Dollar, wie das am Mittwoch veröffentlichte IPO-Barometer von EY zeigt.

In der Schweiz gab es in diesem Zeitraum zwei sogenannte Initial Public Offerings. Dabei wurde mit den Börsengängen von PolyPeptide und Montana Aerospace ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Zudem gingen die drei in der Schweiz ansässigen Unternehmen VectivBio, Molecular Partners und NLS Pharmaceutics in den USA an die Technologie-Börse Nasdaq und die Trifork Holding liess sich in Kopenhagen an der Nasdaq Copenhagen A/S kotieren. Die Zweitkotierung von Trifork an der SIX hat sich hingegen noch verzögert.

Auch in der zweiten Jahreshälfte erwartet EY weitere Schweizer IPO-Transaktionen: "Wir werden bis Ende Herbst 2021 weitere IPOs an der Schweizer Börse sehen, mehrere Unternehmen befinden sich in den letzten Vorbereitungen für einen Börsengang. Unter anderem bereitet der Agrochemikonzern Syngenta die Rückkehr an die Börse - allerdings an der chinesischen - vor. Medienberichten zufolge sollen auch Post Solutions (SPS) und die Uhrenhandelsplattform Chronext ein IPO in der Schweiz prüfen.

(AWP)