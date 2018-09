Die Konsumenten griffen bei Produkten zur Gesundheitspflege verstärkt zu, während Autos nicht mehr so gefragt waren. Der private Konsum steht für gut zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts in den USA. Er trägt derzeit maßgeblich dazu bei, dass die Wirtschaft brummt: Sie wuchs im Frühjahr mit einer Jahresrate von 4,2 Prozent so kräftig wie seit fast vier Jahren nicht mehr.

Die Inflation stabilisierte sich unterdessen weiter. Die US-Notenbank achtet dabei besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher, wobei die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Die Federal Reserve peilt hier eine Teuerungsrate von zwei Prozent an: Dieser Wert wurde im August den vierten Monat in Folge genau getroffen. Die Fed hat den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld gerade um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent angehoben. Es war bereits der dritte Schritt nach oben in diesem Jahr. Wahrscheinlich werden noch vier weitere bis Ende 2019 folgen.

(Reuters)