Dies sagt Scott Kerson, Leiter systematische Strategien bei Gresham Investment Management. "Je mehr die Aktivität standardisiert wird, desto wahrscheinlicher wird sie von Maschinen übernommen werden", erklärte Kerson in einem Bloomberg-Interview auf einer Veranstaltung der London Metal Exchange in Singapur. "Also, was immer gleich ist, dafür möchte man einen Code schreiben."

An den Finanzmärkten ist das Volumen der Vermögenswerte, die durch computergesteuerte Fonds verwaltet werden, gestiegen; tendenziell geht das menschliche Element bei der Identifizierung und Durchführung von Strategien zurück. Zu den grossen Richtungen, die die Branche jetzt einschlagen wird, gehört, dass der automatisierte Handel oder Quant Trading über die Rolle bei der Ermittlung von Alpha hinausgeht -- Ertragschancen oberhalb der Benchmarks ausfindig zu machen -- und mehr der vielen Aufgaben, die derzeit von Menschen erledigt werden, ersetzt, sagt Kerson.

"Ich glaube ganz fest daran, dass es nur einen Weg gibt, eine Richtung für das Vorhandensein von systematischem Handel", sagte Kerson und verglich es mit der zunehmenden Verwendung von Autopiloten in Flugzeugen. Dies seien Entwicklungen, die zu weniger menschlicher Einbindung geführt haben, insbesondere für arbeitsintensive Aufgaben. "Das ist alles, was wir wirklich tun, weil wir einen Entscheidungsprozess treffen und der Maschine beibringen, wie diese Entscheidung zu treffen ist."

«Zugrunde liegender Trend»

Märkte von Rohstoffen bis Aktien sind in diesem Jahr durch Bedenken bezüglich einer möglichen Wachstumsverlangsamung und dem Handelskrieg zwischen den USA und China durcheinandergewirbelt worden. „Unsere allgemeine Sichtweise ist jedoch, dass systematischer Handel gegenüber der Umfeld, in dem man sich befindet, agnostisch sein sollte“, sagte Kerson. „Um erfolgreich zu sein, ist es am wichtigsten für uns und unser System, dass es einen zugrunde liegenden Trend gibt.“

Es könnte noch andere Möglichkeiten geben. Kerson hob die Schnittstelle zwischen „Big Data, maschinellem Lernen und Techniken“ als eine Grenze des Wandels hervor. Darüber hinaus gibt es Spielraum bei sogenannten Exoten, das bezieht sich jedoch nicht auf die physische Form eines Vermögenswerts, sondern auf Aktiva, die an Märkten gehandelt werden, in denen es nur eingeschränkte Transparenz gibt. Diese umfasen unter anderem Elektrizität, Asphalt- und CO2-Gutschriften, laut Kerson.

"Unser Fokus liegt darauf, wie wir quantitative Techniken in Märkte einführen können, in denen sie bisher noch nie angewandt wurden", sagte er.

Dennoch sind möglicherweise nicht alle Bereiche für das Wachstum des automatisierten Handels geeignet. „Wenn Sie beispielsweise ein physischer Produzent oder ein Verbraucher sind und mit der Entwicklung eines Vermögenswerts beschäftigt sind, arbeiten Sie mit Ihren Bankern an der Absicherung Ihres Kapitals. Das klingt sehr nach einer Art von Makro-Diskretionärem", sagte er. "Das wird fast unvermeidlich von menschlicher Entscheidungsfindung bestimmt."

Gresham Investment verwaltet über 7,2 Milliarden US-Dollar. Zu seinen Kunden zählen staatliche und betriebliche Pensionsfonds, Stiftungen, Unternehmen, Gesundheitssysteme, Versicherungsgesellschaften, gepoolte Investmentvehikel, andere Anlageberater und Staatsfonds.

Und wie sieht die Zukunft aus, vor allem 2019? "Ich muss die Modelle fragen", sagte er.

(Bloomberg)