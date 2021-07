Das Unternehmen, das zu den 30 wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten Firmen zählt, hat im zweiten Quartal einen 9 Prozent höheren Umsatz von 236,0 Millionen US-Dollar erzielt, wie es am Mittwochabend mitteilte.

Dabei stiegen vor allem die Verkäufe im Bereich Software-Abos in der Cloud (im Fachjargon "Software as a Service SaaS" genannt). Sie schossen um 27 Prozent in die Höhe. Das restliche Lizenzengeschäft zeigte mit +15 Prozent ebenfalls eine positive Entwicklung. Mit Servicedienstleistungen (+5%) und Wartung (+4%) nahm die Gesellschaft ebenfalls mehr ein.

In der Folge nahm auch die Profitabilität zu. Der EBIT kam bei 85,4 Millionen zu liegen, was einem Plus von 13 Prozent entspricht. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 36,2 von 35,2 Prozent. Unter dem Strich steht ein Gewinn pro Aktie von 0,89 Dollar (+11%).

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen beim Umsatz erfüllt und bei den Gewinnzahlen übertroffen.

In der Mitteilung ist von einem "starken Momentum" die Rede. Alle Regionen hätten zweistelliges Wachstum gezeigt. Dies gelte insbesondere für die USA, aber auch Europa folge nun.

Für den weiteren Verlauf des Jahres ist das Unternehmen daher optimistisch, für das Software-Abo-Geschäft in der Cloud sogar etwas optimistischer als zuletzt. Insgesamt rechnet die Gesellschaft für 2021 aber nach wie vor mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent und erwartet beim EBIT weiterhin ein Plus von 12 bis 14 Prozent. Damit soll der EBIT in einer Spanne von 362 bis 369 Millionen Dollar zu liegen kommen.

rw/ra

(AWP)