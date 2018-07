Verglichen mit dem Vorjahreswert legte der Überschuss um rund ein Drittel auf 6,8 Milliarden Dollar (5,8 Mrd Euro) zu, wie das zweitgrösste US-Geldhaus am Montag mitteilte. Die Erträge - die gesamten Einnahmen - sanken zwar um ein Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar. Das lag allerdings an einem hohen Sondererlös im Vorjahr.

Die Bank profitierte insbesondere von ihrem florierenden Kredit- und Einlagengeschäft, das durch die steigenden Zinsen in den USA wieder erheblich mehr Geld abwirft. Zudem spielte dem Institut die Steuerreform der Trump-Regierung in die Karten, durch die Unternehmen seit Jahresbeginn sehr viel weniger Abgaben an den US-Fiskus entrichten. Darüber hinaus sei es gelungen, die Kosten weiter zu senken. Die Quartalszahlen übertrafen die Prognosen der Analysten, was dem Aktienkurs vorbörslich zunächst spürbaren Kursauftrieb gab.

(AWP)