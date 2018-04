Wie das auf den Heimatmarkt fokussierte Institut am Mittwoch in London mitteilte, stiegen die Erträge in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres um vier Prozent auf 4,3 Milliarden Pfund. Vor Steuern lag der Gewinn bei 1,6 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro). Damit zahlt sich der Sparkurs des seit 2011 amtierenden Vorstandschefs António Horta-Osório weiterhin aus.

Horta-Osório hat das in der Finanzkrise schwer angeschlagene Geldhaus deutlich schlanker aufgestellt und die Kosten gedrückt. Im vergangenen Jahr hatte Llodys das beste Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt eingefahren. Im Mai 2017 hatte sich der britische Staat rund acht Jahre nach der Rettung der Bank in der globalen Finanzkrise von den letzten Lloyds-Anteilen getrennt. Aus den mehr als 20 Milliarden Pfund an eingesetzter Staatshilfe konnte die Londoner Regierung letztlich einen Gewinn von 900 Millionen Pfund erzielen.

Horta-Osório erklärte am Mittwoch, seine Bank habe dank der "robusten britischen Wirtschaft" einen guten Start ins neue Jahr gehabt. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Die Aktie gab im frühen Handel leicht nach.

(Reuters)