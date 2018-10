Goldman Sachs fuhr im letzten Quartal unter der Ägide von Ex-Vorstandschef Lloyd Blankfein ein Nettoergebnis von 2,52 Milliarden Dollar ein und steigerte damit den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent. Entsprechend zufrieden äusserte sich Blankfeins seit Monatsbeginn amtierender Nachfolger David Salomon. Der Hobby-DJ und langjährige Goldman-Manager sprach in einer Mitteilung des Instituts von "soliden Ergebnissen". Goldman profitierte wie die anderen Wall-Street-Institute von der Anfang des Jahres in Kraft getretenen Steuerreform in den USA, seiner starken Stellung im globalen Investmentbanking und steigenden Zinsen.

Octavio Marenzi von der Beratungsfirma Opimas bewertete das Quartalsergebnis als "grossen Gewinn" für Goldman. Der Bank sei es beispielsweise gelungen, die Konkurrenten J.P. Morgan und Morgan Stanley bei Aktienemissionen weit hinter sich zu lassen. Zwar musste auch Goldman Sachs im Anleihengeschäft Federn lassen, war jedoch im Gegensatz zu vielen Konkurrenten im Devisen- und Rohstoffhandel recht erfolgreich.

Auch Morgan Stanley glänzt

Doch auch der Erzrivale Morgan Stanley profitierte im Sommer von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der starken Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Im dritten Quartal verdiente Morgan Stanley 2,1 Milliarden Dollar - ebenfalls ein Plus von knapp einem Fünftel. Die Erträge legten um 7 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zu, in der Bilanz von Goldman Sachs steht hier ein Plus von 4 Prozent auf 8,65 Milliarden Dollar.

Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte in den USA der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock seine Bilanz des dritten Quartals. Zwar legte der Gewinn leicht auf 1,4 Milliarden Dollar zu, das lag jedoch klar unter den Erwartungen der Analysten. Entsprechend kam die Aktie vorbörslich unter die Räder und gab an der Wall Street fast 5 Prozent nach. Die Kunden des hierzulande vor allem für seine börsengehandelten Fonds (ETF) bekannten Unternehmens zogen im abgelaufenen Quartal fast zwei Milliarden Dollar aus aktiv verwalteten Fonds ab. Gleichzeitig verringerte sich der Zufluss in passive börsennotierte Index-Fonds binnen Jahresfrist auf 33,67 Milliarden von 55,31 Milliarden Dollar.

(AWP/SDA/REU)