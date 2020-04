Als Thomas Gottstein Mitte Februar bei der Credit Suisse (CS) die Nachfolge von Firmenchef Tidjane Thiam übernahm, dürfte er sich seine erste Ergebnispräsentation vermutlich anders vorgestellt haben.

Auf den ersten Blick kann sich der Zahlenkranz der Grossbank für die ersten drei Monate zwar sehen lassen. Der Vorsteuergewinn konnte im Jahresvergleich um 13 Prozent, der Reingewinn sogar um 75 Prozent gesteigert werden. Darin enthalten sind allerdings ein einmaliger Gewinn aus dem Verkauf von InvestLab sowie Steuergutschriften. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm unter Gottstein vorläufig ausgesetzt.

Für Gesprächsstoff sorgen in Analystenkreisen aber vor allem die Rückstellungen in Höhe von 568 Millionen Franken für Kreditrisiken. Analysten hatten bloss mit bis zu 200 Millionen Franken gerechnet. Mit weiteren 444 Millionen Franken schlagen sogenannte "mark-to-market"-Verluste in den Geschäftsbereichen Investment Banking und Asien Pazifik zu Buche.

Dennoch setzt die zuvor gebeutelte CS-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär zu einer Erholung an. Zur Stunde gewinnt sie 1,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 7,79 Franken. Beobachter sind sich jedoch noch nicht sicher, ob die Aktie diese Gewinne im Tagesverlauf halten kann.

Unzählige Einmaleffekte

Die eher unterkühlte Reaktion dieser Beobachter fusst darauf, dass der Vorsteuergewinn in den Geschäftsbereichen Universalbank Schweiz, Internationalen Wealth Management, Asien Pazifik und Investment Bank allesamt unter den jeweiligen Analystenerwartungen liegt.

Wie es bei der Zürcher Kantonalbank heisst, beinhaltet der Zahlenkranz viele Einmaleffekte, die dem Markt nicht gefallen werden. Ein Kränzchen windet sie der Grossbank hingegen für die auf der Kostenseite erzielten Fortschritte, sofern sich diese auf das ganze Jahr hochrechnen lassen. Die Zürcher Bank stuft die Aktie wie bis anhin mit "Marktgewichten" ein.

Ist die CS-Aktie ein «Schönwetter-Investment»?

Die Bank Vontobel versucht ihrerseits, alle Einmaleffekte aus dem Zahlenkranz wegzurechnen. Sie kommt dabei auf einen rund 10 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen liegenden Vorsteuergewinn. Den "höchsten Quartalsgewinn seit fünf Jahren" erklärt sich die Bank Vontobel einerseits mit einem Veräusserungsgewinn in Höhe von 268 Millionen Franken auf InvestLab und andererseits mit einer Steuergutschrift in Höhe von 110 Millionen Franken. Sie hält deshalb sowohl am "Hold" lautenden Anlageurteil als auch am Kursziel von 8 Franken fest.

Klare Worte fand schon am Tag vor der Quartalsergebnisveröffentlichung die HSBC. In einer Branchenstudie stufte die britische Grossbank die Aktie der Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" herunter, wobei die Kaufempfehlung auf Ende Juni 2017 zurückgeht. Gleichzeitig strich sie die Gewinnschätzungen um bis zu 40 Prozent zusammen und stutzte ihr Kursziel auf 9 (zuvor 16) Franken zurück.

Das Geschäftsmodell der Schweizer Grossbank mache die Aktie zu einem "Schönwetter-Investment", so die HSBC weiter. Sie gibt im von Unsicherheiten geprägten Umfeld neuerdings jener der defensiver aufgestellten Erzrivalin UBS den Vorzug (der cash Insider berichtete).

Der vorliegende Zahlenkranz scheint die Aussagen der HSBC bestätigen zu wollen.