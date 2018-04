Sowohl das Geschäft mit Privat- als auch mit Unternehmenskunden schlugen sich besser. Die Erträge legten um drei Prozent auf 18,87 Milliarden Dollar zu.

Wie die anderen grossen Wall Street Banken profitiert Citigroup nicht zuletzt von der grössten Steuerreform in den USA seit 30 Jahren, wodurch die Körperschaftssteuer auf 21 Prozent von 35 Prozent gesunken ist. Zudem steigen die Zinsen in den USA, das treibt den Zinsüberschuss der Banken.

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten kurbelten die Erträge der Citigroup im Aktienhandel an. Im Anleihenhandel gingen sie dagegen zurück - ein schlechtes Omen für die Deutsche Bank, die in dem Geschäft traditionell stark ist.

(Reuters)