Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus verschieben Investoren weltweit immer mehr Kapital in Goldanlagen. Der Markt schaltet damit schlagartig in den "Risk-off"-Modus.

Der globale Bestand an Goldbarren in Exchange Traded Funds (ETF) stieg am Dienstag so stark wie seit einem Monat nicht mehr, während Aktien gleichzeitig regelrecht abstürzten. Es war bereits der 25. aufeinanderfolgende Tag, an dem Zuflüsse in Gold-ETF verzeichnet wurden – Rekord. Mit 2624,7 Tonnen sind die Bestände so gross wie nie zuvor.

Goldrally setzt sich fort

Nach einem Wertanstieg von 18 Prozent im letzten Jahr führt das Edelmetall 2020 seine Rally unverändert fort. Zuletzt verzeichnete Gold ein Sieben-Jahre-Hoch. Vor allem das ausbreitende Coronavirus und die Angst vor einer Pandemie, welche die Weltwirtschaft abstürzen lassen könnte, macht Gold derzeit zum sicheren Hafen.

Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die wirtschaftlichen Folgen vor allem im zweiten Quartal zu spüren sein werden. Der Goldpreis je Unze könne daher noch bis auf 1850 Dollar ansteigen, so die Analysten. Derzeit notiert der Goldpreis bei 1647 Dollar.

Goldpreis-Entwicklung (je Unze) seit Januar 2019, cash.ch.

Eine globale Rezession sei wahrscheinlich, wenn sich das Coronavirus zu einer Pandemie entwickelt, sagt Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s Analytics. Die Wahrscheinlichkeit liege derzeit bei 40 Prozent, so Zandi.

Die Angst vor einem längeren Abschwung, hervorgerufen durch das Coronavirus, könne den Goldpreis noch eine Weile treiben. Weitere Zuflüsse in ETF sind wahrscheinlich, solange die Realzinsen negativ bleiben, heisst es in der Mitteilung von Zandi.

(Bloomberg)