Sie hält daher an ihrem Ausblick "stabil" fest, wie sie am Donnerstag mitteilte. Moody's erwartet, dass sich der Rückgang der Rentabilität und die Zunahme problematischer Kredite wegen der Coronakrise in Grenzen halten.

Für andere Bankenplätze ist die Agentur hingegen skeptischer. So senkte sie den Ausblick für das belgische, dänische, französische, holländische, italienische und spanische Bankensystem auf "negativ" von "stabil". Das Umfeld werde sich dort wegen dem Coronavirus erheblich verschlechtern.

Für das deutsche und britische Bankensystem bleibt der Ausblick "negativ". In beiden Ländern werde der Ausbruch des Coronavirus den Druck auf den Bankensektor nochmals verstärken, so die Mitteilung weiter.

(AWP)