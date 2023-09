Die Rezession 2023 und das erwartete mickrige Wachstum in den kommenden Jahren gefährdet der europäischen Ratingagentur Scope zufolge die Spitzenbonität Deutschlands nicht. «Dies stellt die Kreditwürdigkeit Deutschlands auf kurze Sicht nicht infrage», heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Analyse. Die Bestnote werde vorerst durch den robusten finanzpolitischen Rahmen und Haushaltsdisziplin gestützt, einschliesslich der Schuldenbremse. «Ausserdem ist der besonders wettbewerbsfähige Mittelstand auch weiterhin ein Rückgrat für die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes.» Allerdings seien staatliche Reformen zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen, zur Vereinfachung der Bürokratie und zur besseren Digitalisierung unerlässlich, um diese Wettbewerbsstärken zu erhalten.