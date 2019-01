Das Lüftungsgeschäft hat das weiterhin darbende Geschäft mit Heizkörpern umsatzmässig bald eingeholt. Der Gesamtumsatz legte 2018 um 3 Prozent auf 602,3 Millionen Euro zu, entsprechend einem organischen Wachstum von 4 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei knapp 607 Millionen Euro.

Im zweiten Semester hat sich das Wachstum verlangsamt, denn nach sechs Monaten resultierte noch ein organisches Wachstum von 6 Prozent. Das Marktumfeld sei im zweiten Halbjahr anspruchsvoller geworden, heisst es dazu denn auch in der Mitteilung vom Freitag.

Der Umsatzzuwachs im Gesamtjahr kam dank des Lüftungsgeschäfts in Europa und China zustande. Insgesamt legte der Bereich Lüftungen organisch um 10 Prozent zu und erreicht nun mit 46 Prozent knapp die Hälfte des Konzernumsatzes. Die Verkäufe mit Heizkörpern reduzierten sich dagegen um 1 Prozent. Das Unternehmen sieht mit dieser Entwicklung seine strategische Ausrichtung bestätigt. So soll nämlich die Position im Lüftungsbereich weiter ausgebaut werden, während der Fokus im rückläufigen Heizkörpergeschäft auf der Gewinnung von Marktanteilen sowie auf "Nischen mit Potential" liegt.

Zehnder unterteilt sein Geschäft in die beiden geografischen Segmente Europa sowie China/Nordamerika, wobei Europa mit 84 Prozent Umsatzanteil das ungleich wichtigere ist. Hier verbesserte sich der Umsatz im vergangenen Jahr um 3 Prozent auf 506,5 Millionen Euro. Positiv haben sich die Märkte Niederlande, Belgien, Polen, Russland und Spanien entwickelt, wogegen die Hauptmärkte Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Schweiz sowie auch Italien und Österreich stagnierten.

Innerhalb Europas war es ebenfalls das Lüftungsgeschäft, welches mit seinem Wachstum den Rückgang bei den Heizkörpern mehr als aufwog. Das Heizungsgeschäft hat laut Zehnder unter den warmen Temperaturen im Herbst gelitten, während zwei kleinere Akquisitionen den Lüftungsbereich leicht positiv beeinflussten.

Im Segment China & Nordamerika ergab sich ein bereinigtes Umsatzwachstum von 8 Prozent, wobei hier im ersten Semester noch ein organisches Plus von 20 Prozent resultiert hatte. In der ersten Jahreshälfte wurden in China verschiedene Grossprojekte abgeschlossen. In China beträgt der Anteil des Lüftungsgeschäfts bereits 76 Prozent, während es in den USA erst rund ein Fünftel ist.

Zu den Erwartungen für 2019 macht Zehnder keine Angaben. Das detaillierte Ergebnis 2018 wird das Unternehmen am 27. Februar 2019 kommunizieren.

(AWP)